Anaokulu binası İmam Hatip’e dönüştürüldü, mahalleli isyan etti

İstanbul Ümraniye’de, imar planlarında “anaokulu tesisi” olarak gözüken bina İmam Hatip Ortaokulu yapıldı. Anaokulu ihtiyacı olmasına rağmen aynı mahallede üçüncü bir İmam Hatip açılmasına tepki gösteren aileler, “Topladığımız 5 bin imza ile beraber yetkili mercilerle görüştük fakat taleplerimiz karşılıksız kaldı. Bu ihtiyacı yok sayarak bir mahalleye üçüncü İmam Hatip okulunun açılmasını tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz” denildi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul'daki Ümraniye Atakent Mahallesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir İmam Hatip Ortaokulu, bir de İmam Hatip Lisesi olan mahallede; imar planlarında “anaokulu tesisi” olarak gözüken bina da İmam Hatip yapıldı. “Anaokulumuzu geri istiyoruz” diyen aileler Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri olarak 5 bin imza topladıklarını ancak yetkililerin, taleplerini görmezden geldiklerini savunan aileler, “Mahallemizdeki ortaokulları içinde dahil anaokulu sınıfı açılırken, bu ihtiyacı yok sayarak bir mahalleye üçüncü İmam Hatip okulunun açılmasını tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz.” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“TALEPLERİMİZ KARŞILIKSIZ KALDI”

CHP İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya'nın da destek verdiği basın açıklamasında, şunları söyledi:

– Yaptığımız yazışmalar sonucunda Ümraniye Belediyesi'nin 31 Mart 2021 tarihinde tarafımıza verdiği yanıtta; İlim Yayma Vakfı'na gerekli tebligatın yapıldığını ve vakfın binayı terk edeceğini kamuoyuyla paylaştık. Fakat bu yazışmalarda, bahse konu binanın İmam Hatip yapılmak istendiğini öğrendik.

– Atakent Mahallesi'nde bir İmam Hatip Ortaokulu, bir de İmam Hatip Lisesi varken, planlarda anaokulu tesisi olarak gözüken okul binamızın, mahallelinin ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu yapılması için talepte bulunduk. Atakent Mahallesi sakinleri olarak topladığımız 5 bin imza ile beraber yetkili mercilerle görüştük fakat taleplerimiz karşılıksız kaldı. Mahalle halkının talepleri görmezden gelindi.

“ANAOKULU BİNASI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞMAYIN”

Yetkililere seslenen mahalle sakinleri, açıklamaya şöyle devam etti:

– Mahallemizdeki ortaokulları içinde dahil anaokulu sınıfı açılırken, bu ihtiyacı yok sayarak bir mahalleye üçüncü İmam Hatip okulunun açılmasını tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Bu binanın yer tahsisi, Ümraniye Belediyesi tarafından bir yıl için yapılmıştır. Yani önümüzdeki sene, bu senenin uzatılması gerekmektedir. Buradan Ümraniye Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz: Ümraniye Belediye Meclisi, Ümraniye halkının ihtiyaçları doğrultusunda karar almak zorundadır. Mahallemizdeki anaokulu binası üzerinden siyasi rant peşinde koşmayın. Halkın taleplerini görmezden gelmeyin.

“SESİMİZİ DUYURANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

– Bizler yok saydığınız taleplerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bugün 5 bin imzayı yok sayarsanız, yarın 15 bin imza ile geleceğiz. Onu da görmezden gelirseniz Ümraniye Belediyesi'nin önünde, İlçe Milli Eğitim Binası'nın önünde toplanacağız. Sesimizi duyurana kadar mücadele edeceğiz.

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