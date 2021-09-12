Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlar, 800 üniversite öğrencisine yurt olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır atıl halde bulunan blok halinde 5 taşınmazı 25 yıllığına Hacettepe Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis etti. Her biri 2 üniversite öğrencisini barındırabilecek kapasiteye sahip 400 konuttan toplam 800 üniversite öğrencisi yararlanacak.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının 3’üncü oturumunda gündeme gelen Başkanlık Yazısının oy birliği ile kabul edildiği belirtildi.

Meclis'te kabul edilen karara göre; Mamak Araplar Mahallesi’nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 38088 adada C-1, C-2, C-3, C-4 ile 38089 adada C-5 bloklarında yer alan tüm bağımsız bölümler mevcut haliyle Hacettepe Üniversitesi'ne tahsis edildi.

YAVAŞ’TAN GENÇLERE: HEP YANINIZDA OLACAĞIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili gençler, umarım üniversite hayatınızın en güzel anılarının ev sahibi oluruz. Hep yanınızda olacağım” dedi.

EV SAHİPLERİNE SESLENDİ

Yavaş, ayrıca artan kira fiyatlarına da dikkat çekerek ev sahiplerine seslendi. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili ev sahibi hemşehrilerimden özellikle şehrimize eğitim için gelen öğrencilere karşı anlayışlı olmaları konusunda hassasiyet bekliyorum. Onlar bizim geleceğimiz.”