Antalya Kent Konseyi’nden öğretmenlerle ilgili çarpıcı rapor

“Öğretmenlerin Temel Sorunları” konulubir rapor hazırlayan Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, 21 maddelik çözüm önerisini Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi. Raporda çarpıcı karşılaştırmalar yer aldı.

İsmail AKIN

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Antalya Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu, “Öğretmenlerin Temel Sorunları” üzerine çarpıcı bir rapor hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin yaşadığı sorunları art arda düzenlenen toplantılarda ele alan Eğitim Çalışma Grubu, sorunlara ilişkin 21 maddelik çözüm önerisi sundu. Hazırlanan rapor, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) gönderildi.

KONUMLARI VE SORUNLARI NELER

Ülkelerin en temel gelişim ve refah kaynağınınyetiştirdiği insan gücü niteliği ve donanımı olduğunun kaydedildiği raporda, şöyle denildi: “Bu insan gücü de o ülkenin eğitim-öğretimi ile sağlanır. Eğitim-öğretimi gerçekleştiren, ülkenin yetişmiş, çağdaş donanımlı bireylerinin oluşumunu sağlayan öğretmenlerimizin, eğitim-öğretimdeki konumları nedir, karşılaştığı sorunlar nelerdir? Değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI KAYIP

Raporda çarpıcı karşılaştırmalar yer aldı. 2012 yılında, 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin1.769 TL'lik maaşıyla 977 ABD doları veya10 çeyrek altın aldığının belirtildiği raporda, aynı konumdaki bir öğretmenin 24 Kasım 2021 günü saat 10.00 itibariyle 383 ABD doları veya 4 çeyrek altın alabildiği belirtilerek, öğretmenlerin yaşadığı kayba işaret edildi.

‘KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILMALI'

Öğretmen açığına da işaret edilen çalışmada, “uzman öğretmenlik”, “başöğretmenlik” uygulamasının kaldırılması gerektiği vurgulandı. MEB'in bütçesinin arttırılması gerektiği kaydedilirken, okullara da ihtiyacı kadar ödenek ayrılmasının önemli olduğuna dikkat çekildi. Raporda, taşımalı eğitime son verilmesi ve köy okullarının yeniden açılmasının da yararlı olacağı belirtildi.