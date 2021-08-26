AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi erişime açıldı. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak.

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Eksik dersleri tamamlama ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar tamamlama şansı sunan AÖF yaz okulu için sınav giriş belgesi erişime açıldı. Başvuru işlemlerinin tamamlayan öğrenciler artık sınavın gerçekleşeceği tarihi beklemeye başladı.

AÖF SINAV YERİ ÖĞRENME SAYFASI

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

“2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. “