AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı! AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık 2021 günü başladı 28 Ocak 2022 gününe kadar devam edecek. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracak. AÖL kayıt il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracak. Öğrencilik durumu “silik” veya “donuk” olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek.

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 günü başlayıp 28 OCAK 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

* https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

* T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

* Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.