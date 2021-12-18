AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu! MEB AÖL sonuçları için tarih verdi

Örgün eğitimi yarıda kalan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile diplomasına kavuşabiliyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem online AÖL sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00da açıklanacak.

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Okula gitmeye fırsatı olmayanlar için uzaktan eğitim sağlayan Açık Öğretim Lisesi sınavlar tamamlandı, öğrenciler sonuçlar için beklemeye başladı. MEB, AÖL sınavına katılanlar için sınav sonuç tarihi verdi.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sonuçları için tarih verildi.

Yapılan duyuru şu şekilde;

“Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00’da açıklanacaktır.”

AÖL KAÇ YILDA BİTER, KAÇ DÖNEM SÜRÜYOR?

Açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek. 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı 5 dönem olarak uygulanacak.

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, “18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkân sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek” dedi.

18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli bir adım attıklarını belirten Bakan Özer, “Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (İHA)