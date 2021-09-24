AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavları için tarih belli oldu
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL sınavı tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavı 4-5 Aralık tarihlerinde olacak.
Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, Aralık’ta yapılacak sınavın giriş belgesini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
AÖL I. Dönem Sınavları: 04 Aralık 2021 Cumartesi – 05 Aralık 2021 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.
– Her soru 4 seçeneklidir.
– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.
– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).
– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,
Mazerete Bağlı İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru
Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,
Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.