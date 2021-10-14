AÖL sınavı ne zaman, online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 4 Aralık ve 5 Aralık’ta yapılacak sınavın giriş belgesini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavı 4-5 Aralık tarihlerinde olacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL I. Dönem Sınavları: 04 Aralık 2021 Cumartesi – 05 Aralık 2021 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Son dönemde bir sınav ve eğitimin yüz yüze olarak gerçekleşmesi nedeniyle MEB sınavlarının yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak son karar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Sınavlarda;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

– Her soru 4 seçeneklidir.

– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru

Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.