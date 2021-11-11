AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavı 4-5 Aralık tarihlerinde olacak.

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, 4 Aralık ve 5 Aralık'ta yapılacak sınavın giriş belgesi 1 Aralık tarihinde aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL I. Dönem Sınavları: 04 Aralık 2021 Cumartesi – 05 Aralık 2021 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Son dönemde bir sınav ve eğitimin yüz yüze olarak gerçekleşmesi nedeniyle MEB sınavlarının yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak son karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Sınavlarda;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

– Her soru 4 seçeneklidir.

– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.