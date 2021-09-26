Ardahan Üniversitesi’nin yüzde 68’i boş kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Ardahan Üniversitesi yüzde 32 doluluk oranıyla listenin son sırasında yer aldı. Ardahan Üniversitesi'ne sadece 204 öğrenci yerleşti.

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Akademisyen göçü ile gündeme gelen Ardahan Üniversitesi yerleştirme oranlarında devlet üniversiteleri arasında son sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşattı.

REKTÖRÜN 10 FARKLI GÖREVİ VAR

Geçtiğimiz günlerde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük görevinin yanı sıra dekanlık, enstitü müdürlüğü ve koordinatörlük gibi 10 farkı görevi aynı ayda yürütmesi tepki toplamıştı.

SADECE 204 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

Ardahan Üniversitesinin 635 kontenjan için sadece 204 öğrencinin yerleştirilmesi ile yüzde 32.13 oranında doluluğa sahip olması Ardahanlılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Sadece rektörlük maaşı alıyorum

Geçtiğimiz haftalarda SÖZCÜ’ye konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, söz konusu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret almadığını ve almasının da mümkün olmadığını söylemişti.

Prof. Dr. Biber, bu görevlerin birçoğunun rektör olarak alt görevleri olduğunu anlatarak şunları söyledi:

‘Üniversitelerde görevlendirildiğin her kurul, her komisyon için ücret alamazsın. Sadece benim değil, rektör yardımcılarının da dekanlarımızın da benim gibi birçok alt görevleri, komisyon ya da kurul üyelikleri var. Rektörlük görevimle birlikte Sağlık Bilimleri Dekanlığını bizzat ben yürütüyorum. Bu tür atamalar genelde kadro ve personel yetersizliği sonrasında yapılıyor.”