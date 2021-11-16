ATA AÖF sınav giriş belgesi: ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta?
ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.
Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini araştırıyor. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?
ATA AÖF ara sınavı 20 Kasım – 21 Kasım tarihlerinde yapılacak.