ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde ATA AÖF vize sınavları olacak. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.

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ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi’ne bağlı ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım – 21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Üç oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30’da, ikinci oturumları ise saat 14.00’te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?

ATA AÖF ara sınavı 20 Kasım – 21 Kasım tarihlerinde yapılacak.