ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları açıklandı. Eğitimlerine açık öğretim aracılığı ile devam eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. ATA AÖF final sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr sayfasına girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz hafta girdikleri ATA AÖF sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Öğrenciler final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

ATA AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

“Yaz Okulu Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (22 Eylül 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.”