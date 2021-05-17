Atama bekleyen engelli öğretmenler: Biz sosyal yardım değil, hakkımızı istiyoruz

Pandemi gerekçesiyle 3 kez sınavları ertelenen, atanmayan engelli öğretmenler atama bekliyor.

26 Nisan 2020 yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS) üç kez ertelendikten sonra 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti.

3 bin 11 kişi sınavda başarılı olurken, 2021 Şubat ayındaki atamada 500 engelli öğretmene kontenjan verildi. Geriye kalan 2 bin 511 atanmayan engelli öğretmen sosyal medyada kampanya başlattı.

“KONTENJAN AZLIĞINDAN ETKİLENDİK”

Sosyal medyada yayımladıkları video ile seslerini duyurmaya çalışan engelli öğretmen adayları şu ifadeleri kullandı:

* Herkes gibi uzun süren eğitim döneminde diğer engelsiz eğitim fakültesi öğrencileriyle aynı koşullarda derslere girip zor koşullar altında diplomalarımızı aldık. Bizler bin bir zorlukla okulunu bitirmiş 2020 EKPSS’ye girmiş atanmayan engelli öğretmenleriz, fakat kontenjanların azlığından maalesef biz de etkilendik. Haziran ayında yapılacak engelli öğretmen atamalarında toplam engelli öğretmen sayımız olan 2 bin 511 kişinin atanmasını talep ediyoruz.

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Atanmama nedenleri olarak “Kaynak yok” gibi açıklamaları kabul etmediklerini ifade eden öğretmen adayları açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Biz yapılan kaynak yok açıklamasını samimi bulmuyoruz. Devletimiz istedikten sonra her yere kaynak bulunabiliyor. 2 bin 511 atanmayan engelli öğretmen arkadaşımızın atanmasını istiyoruz. Biz kimseden hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. Sosyal yardımlarla yaşamak değil mesleğimizi yapmak istiyoruz.

2 bin 511 engelli öğretmen adayı Haziran ayında yapılacak atama dönemini bekliyor.

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