Atatürk Üniversitesi 80 bini aşkın öğrencisi ile yüz yüze eğitime başlıyor

Atatürk Üniversitesi Senatosu, 2021-2022 güz yarıyılında üniversite bünyesinde yürütülen bütün programlarda yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi. 80 bini aşkın örgün öğretim öğrencisi ile Türkiye'nin en köklü akademik kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrenciler kayıt dondurabilecek.

ORHAN BOZKURT

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Atatürk Üniversitesi, yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen esaslara uyulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir ve kurallar göz önünde bulundurularak yeni dönemin eğitim modeli belirlenmiş oldu” denildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenciler ile akademik ve idari personelin belirlenen ilkelere uymasının büyük önem taşıdığını ifade ederek yüz yüze eğitim için ‘Üniversite Senatosu'ndan çıkan şartları şu şekilde sıraladı:

* Üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarımızın başta kendi sağlıkları olmak üzere toplum sağlığı güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama takvimine uyarak aşılarını yaptırmaları önerilmektedir.

“AŞI OLMAYANLAR HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ YAPTIRACAK”

* Üniversitemiz yerleşkelerindeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü uygulaması yapılacaktır.

* Aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlardan binalara giriş için haftada iki kez PCR testi sonucunun negatif olduğuna dair kanıt ibraz etmeleri istenecektir.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILMAK İSTEMEYENLER KAYIT DONDURABİLECEK”

* Aşılı olmayan ziyaretçilerden son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanlar kabul edilecektir. Kronik hastalığı sebebiyle yüksek risk grubunda olduklarından veya farklı sebeplerden ötürü yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde kayıt dondurma talepleri üniversitemiz ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.

* Yüz yüze eğitim süreçleri uzaktan eğitim sistem, yöntem ve teknikleriyle desteklenerek harmanlanmış bir şekilde ‘Atatürk Üniversitesi Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol Haritası'nda belirtilen ilkelere uygun olarak sürdürülecektir.

* Kurum içinde ve dışında uygulama gerektiren iş yerinde mesleki eğitim, staj ve uygulamalı derslere yönelik düzenlemeler Rektörlüğümüzle iş birliği halinde ilgili birim kurulları tarafından planlanacaktır.