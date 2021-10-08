AUZEF ara sınavı ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için tarih belli oldu. AUZEF güz yarı yılı ara sınavı 13 Kasım ve 14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz dönemlerin aksine AUZEF sınavı yüz yüze yapılacak.

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Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF’te sınav merkezi tercihleri ve sınavlar için tarihler belli oldu.

AUZEF SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

SINAV MERKEZİ TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

AUZEF SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık öğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.