Bakan Özer: Öğretmenlerimize destek olmayı sürdüreceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Şurası'nda ele alacakları 3 ana konudan birini 'öğretmenlerin mesleki gelişimi' olarak belirlediklerini belirterek, "1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinde öğretmenlerin mesleki çalışmaları uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi.

Süreleri 40 ila 180 dakika arasında değişiklik gösteren 16 farklı eğitim içeriğine EBA platformu üzerinden erişim imkanı sağlandı.

5 gün planlanan eğitimler yoğun talep üzerine 7 güne uzatıldı. Bir haftanın sonunda öğretmenlerin 679 bin 386’sı en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı.

Bazı öğretmenler, kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldı. Böylelikle 15-21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan toplam sertifikalı eğitim sayısı 886 bin 233’e yükseldi.

‘ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARIN BAŞINDA YER ALIYOR’

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimlere gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimiz için ara tatilde 5 gün eğitim planlamıştık. Talep nedeniyle bu süre yetmedi. 5 günlük eğitimleri 7 güne uzattık. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimi bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 20’ncisini 1-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Milli Eğitim Şurası’nda da ele alacağımız 3 ana konudan birini de ‘öğretmenlerin mesleki gelişimi’ olarak belirledik. 1 milyon 200 bin öğretmenimizin ihtiyaç ve ilgi duyduğu her konuda eğitim programlarıyla onlara destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Öğretmenlerin herhangi bir alanda zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitim almalarını sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Özer, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını belirtti. (DHA)