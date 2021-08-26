Haberler - Eğitim

Bakan Özer’den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır" dedi.

Yayınlanma: Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Özer’den öğretmenler için mazeret tayini açıklaması

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından öğretmenler için mazeret tayini açıklaması yaptı. Bakan Özer, yaptığı açıklamada “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB'den 81 ile genelge İlginizi Çekebilir Yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB'den 81 ile genelge
meb Milli Eğitim Bakanı öğrenci okul Sağlık Sağlık Bakanlığı Twitter yüz yüze