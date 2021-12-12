Bakan Özer’den uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis’te açıklamada bulundu.

Öğretmenlerle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini ifade eden Özer, “Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim” dedi.

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KANUN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM’ye gelecek” dedi.