Bakan Selçuk: Arnavutça’nın da seçmeli ders olarak okutulması takibimizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Başbakan Edi Rama ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra Arnavutluk Eğitim Bakanı Evisa Kushi ile bir araya geldi. Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmesinden sonra Selçuk ve Arnavut mevlidaşı Kushi, ortak basın toplantısı düzenledi.

“TÜRKİYE’DE SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULABİLİR”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Geçtiğimiz Ocak ayında sayın Kuhsi Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu ziyarette yapılan çalışmalar neticesinde eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu işbirliğinin daha da güçlenmesi, çalışma gruplarının oluşturulması ve sürdürülebilir yapıların kurulabilmesi için nazik davetinden dolayı sayın Kushi'ye teşekkür ediyorum.

Ayrıca buna benzer konularda Sayın Rama ile verimli bir görüşme gerçekleştiğimizi de bildirmek isterim. Bakanın nazik refakati ile bugün Asım Vokshi Yabancı Diller Lisesi ve Mustafa Kemal Ortaokulu'na da bir ziyarette bulunacağız” dedi. Bakan Selçuk, “Bu ziyaretlerimiz çerçevesinde Bakanlarımızın Türkçe eğitimi ve dil öğretimin önemini görme fırsatına sahip olacağız. Mütekabiliyet esasına ilişkin Arnavutça'nın da Türkiye'de seçmeli ders olarak okutulması da bizim takibimizdedir” diye konuştu.

Dillerin karşılıklı olarak öğrenmenin uzun vadede işbirliğini daha da geliştireceğinden emin olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, “Eğitim Bakanlığı haricinde ülkemizin kurumlarından olan Maarif Vakfı, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve TİKA çalışmalarını da yerinde görmek için programımızda yer vermiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)