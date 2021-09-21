Belediyeden öğrencilere 25 TL’ye kiralık ev

Bursa'da Gemlik Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Hukuk ve Denizcilik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin barınma sıkıntısını ortadan kaldırmak için uhdesindeki daireleri sembolik fiyatla tahsis etti. Hiç kullanılmamış 21 daire aylık 25 TL karşılığında 84 öğrenciye verilecek. Her evde dört öğrenci kalacak.

Halil ATAŞ

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Bursa’da bünyesindeki sosyal konutlarda bulunan 2+1 21 daireyi üniversite öğrencilerine tahsis edecek olan Gemlik Belediyesi, daireleri sembolik ücretle kiraya verecek. İlk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere tahsis edilecek konutlarda kız öğrenciler öncelikli olacak. Bu çalışma ile Gemlik'te üniversite okuyacak 84 öğrenci barınma imkanına sahip olacak.

Gemlik'te 2100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

– Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor.

– Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşününce şunu gördük. 82 öğrencimizin barınma ihtiyacını çözebiliriz. Toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Önceliklerimiz var. Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz.

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