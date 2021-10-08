Binlerce okulda hiç temizlikçi yok

İlk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yüzde 78’i, “Okullarda salgın şartlarına uygun gerekli hijyen önlemi alınmıyor” dedi.

Sultan UÇAR

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Anadolu Eğitim Sen (AES) 81 ilde 4 bin 736 öğretmenin katılımıyla, “Yüz Yüze Eğitimin Nabzı” araştırması yaptı. Araştırmayı SÖZCÜ'ye değerlendiren AES Genel Başkanı Alper Öğretici, “Okullarda temizlik personeli eksikliği had safhada. Milli eğitim müdürlükleri İŞKUR'da temizlik personeli arıyor. Okulların yüzde 9'unda, yani binlerce okulda tek bir temizlik görevlisi bile yok. Veliler ve öğretmenler okul temizliyor. MEB karantinadaki öğrenci, öğretmen, okul ve derslik sayısını paylaşmıyor.

OKULLARDAN YAYILACAK

Yüz yüze eğitim gerekli hijyen sağlanmadan bu şartlarda sürerse karantinadaki sınıf sayısı hızla artacak ve Covid-19 okullardan topluma yayılacak. Salgında temizlik personeli olmadan plansızca okul açılışı, karantinadaki sınıf sayısını hızlı arttırıyor. İstanbul'da 500, Ankara'da 200, İzmir'de de 150'nin üzerinde okulda karantina var. Bursa'da bile resmi rakamla 145 derslik karantinaya alındı. Türkiye genelinde binlerce sınıf karantinada olduğu için öğrenciler evlere gönderildi” dedi.

Öğretmenler ne dedi?

■ Okullarda salgına uygun hijyen önlemi alınmadığını düşünenler yüzde 78.

■ Ders saatinin 40 değil 30 dakika olması gerektiğini söyleyenler yüzde 92.

■ Sınıf mevcudu 40 ve üstü olanlar yüzde 8, yüzde 37'sinde 20-30 öğrenci var.

■ Öğrencilerin yüzde 79'u sosyal mesafeye dikkat etmezken, havalandırma yok.

■ Okulların yüzde 9'unda hiç temizlikçi yok ve yüzde 71'i hijyende yetersiz.

■ Her 100 öğretmenden 56'sının öğrencisi karantina altına alınmış.

153 bin öğrenci okula gidemedi

Öğrenci Veli Derneği'nin araştırmasına göre, okulların ilk 4 haftasında 153 bin 400 öğrenci salgından okula gidemedi. Eğitim Sen'e göre ise 36 şehir, 154 ilçe ve 16 köyde 1636 sınıf karantinada. Temaslı veya pozitif öğretmen sayısı 827 iken öğrenci sayısı 4 bin 681 oldu.