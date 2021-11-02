Boğaziçili akademisyenler 202’nci kez rektörlüğe sırt döndüler

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 202'ncisini gerçekleştirdi. Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, "Kabul etmiyoruz", "Vazgeçmiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasından sonra yardımcısı Naci İnci'nin rektörlüğe getirilmesiyle sürdürdükleri protesto nöbetlerinin 202'ncisini gerçekleştirdi.

Akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü. Eylem sırasında akademisyenler “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizlerle birlikte derslerine son verilen akademisyenler Can Candan, Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil'in fotoğraflarını taşıdı.

Eylemden fotoğraflar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ali Aktaş tarafından çekildi.