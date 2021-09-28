Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları için beklenen gün geldi. Bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İOKBS'yi kazanan adaylara burs Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

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Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinden Türkiye genelinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri katıldı. Sınav sonrasında binlerce aday İOKBS sonuçları için beklemeye başladı.

BURSLULUK SINAVI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.