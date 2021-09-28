Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı

Bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından meb.gov.tr sayfasında açıklandı. Sınava katılan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri gerekli evrakları onaylattıktan sonra Ekim ayı tarihi itibarıyla burslarını almaya başlayacak. Bursluluk sınavı sonuçları, öğrenci velisinin istemesi hâlinde okul müdürlükleri tarafından mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek. İşte Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

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Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! Bursluluk sınavı sonucuna göre kazanan adaylar burs kazanacak. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olması gerekiyor. 5 Eylül tarihinde MEB tarafından düzenlenen Bursluluk sınavına 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri katılmıştı.

BURSLULUK SINAVI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.