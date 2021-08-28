Bursluluk sınavı yerleri belli oldu! İOKBS sınavı ne zaman?

MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav başvurusu tamamlayan öğrenciler bursluluk sınav giriş belgesi MEB tarafından erişime açıldı.

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Burs almak isteyen öğrenciler bursluluk sınavı başvuru tarihlerini bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katılacağı İOKBS sınavı ile başarılı öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Sınav giriş belgesi MEB resmi sayfasında erişime açıldı.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 5 Eylül saat 10.00'da yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.