CHP’li Açıkel: Eğitimden kopuşun artacağı bir süreç yaşanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekerek "Aileler, çocuklarının maliyetlerini karşılayamadığı için, çocuklarını üniversiteye gönderemez duruma geldi; eğitimden kopuşun artacağı bir süreç yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda bu sorun daha da büyüyecek" dedi.

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CHP Ar-Ge Bilim Platformu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel'in, üniversite öğrencilerin barınma krizi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“YURTLAR ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYABİLİYOR”

Öğrenci yurtlarının yetersizliğine dikkat çeken Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kalmasına rağmen, Türkiye'nin bütün şehirlerinde öğrencilerin ciddi bir barınma krizi ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz. 20 yıldır iktidarda olan AKP, tüm uyarılarımıza rağmen yurt sorununu çözmedi. Lisans ve Ön Lisans düzeyinde örgün eğitimde toplam 3 milyon 800 bin öğrenci olmasına rağmen KYK yurtlarının kapasitesi 700 bin kişi civarında. Yani öğrencilerin sadece yüzde 20'sini karşılayabiliyor.

Oysa yurt kapasitesinin en az 2 milyon kişilik kapasiteye artırılması gerekiyordu, bu yapılmadı. Son yıllarda çok az yeni KYK yurdu yapıldı, hatta bazı şehirlerde mevcut yurtlar kapatıldı ve öğrenciler tahliye edildi. Kamu kaynaklarını verimsiz rant projelerine akıtan, dar rant zümrelerine kaynak yaratmak için çılgın projeler peşinde koşan AKP, milyonlarca öğrencimizi ve aileleri en temel ihtiyaç olan barınma olanaklarından yoksun bıraktı.

Pandemide üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle evlerini kapatan öğrenciler, şimdi öğrenci oldukları şehirlere döndüklerinde aynı semtte benzer özellikli evlerde kira ücretlerinin iki yada üç kat arttığı gerçeğiyle yüzleşti. Özel yurtlarda ve apart tipi yurtlarda da astronomik fiyat artışları yaşanıyor.”

“GENÇLER VE AİLELER MAĞDUR”

Açıkel, bir öğrencinin okutmanın aylık maliyetinin 2 bin 500 lirayı bulduğunu belirterek, öğrenci ailelerinin ekonomik durumuna dikkat çekti. Açıkel, “Pandeminin ekonomik etkilerinden bunalan aileler için bu durum, ciddi bir krize dönüştü. İşsiz kalan, gelirini kaybeden aileler, adeta üniversite kazanan ve şehir dışına çıkacak çocuklarının üniversite kazanmalarına sevinemiyor. Minimum şartlarda dahi şehir dışında üniversite öğrencisi okutmanın aylık maliyeti 2 bin 500 TL'ye ulaşmış durumda. Bu ağır maliyet, gençleri ve ailelerini mağdur ediyor. Aileler, çocuklarının maliyetlerini karşılayamadığı için, çocuklarını üniversiteye gönderemez duruma geldi; eğitimden kopuşun artacağı bir süreç yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda bu sorun daha da büyüyecek” dedi.

“SORUMLUSU SARAY İKTİDARI”

Öğrencilerin çektiği sıkıntılarının sorumlusunun Saray iktidarı olduğunu belirten Açıkel, “AKP'nin plansız ve öngörüsüz bir şekilde her ile bir üniversite politikasına rağmen, fakülte açılan il ve ilçelere yeterli yurt imkanı devlet tarafından sunulmadığı için öğrenciler, merdiven altı-güvensiz bazı yapıların yurtlarına mahkum edildi ya da tamamen kaderine terk edildi. Burada da öğrencileri hiçe sayan bilinçli bir tercih yapıldığı ortada. Uzaktan eğitim döneminde tableti ve bilgisayarı olmadığı için dersleri takip edemeyen öğrenciler şimdi de barınacak yeri olmadığı için derslerinden uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Maddi imkansızlıklardan dolayı eğitimden kopan yada fahiş kira ve geçim masraflarının altında ezilen her gencin, çektiği sıkıntının sorumlusu Saray iktidarıdır” ifadelerini kullandı.