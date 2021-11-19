“Çocuğa kitap sevgisini bebeklikte kazandırın”

İSTEK Okulları İlkokul PDR Koordinatörü Gözde Demirelli, çocukların kitap okuma alışkanlığını erken yaşta kazanması için anne-babaların yapması gerekenleri anlattı.

Sultan UÇAR

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İSTEK Okulları İlkokul PDR Koordinatörü Gözde Demirelli, “Kitap sevgisi bebeklikten itibaren kazanılabilir” dedi. Demirelli, “Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için ebeveynler düzenli kitap okuyup, çocuklarına rol model olmalıdır. Bilgisayar, telefon, televizyon başındaki zamanlarını kısıtlayıp, örnek olunmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

HAFIZASI GÜÇLENİR

Erken yaşta hikaye ve masal okuyarak büyüyen çocukların kelime dağarcıklarının gelişerek, hafızalarının güçlendiğini hatta zeka gelişimlerinin pozitif etkilendiğini söyleyen Demirelli, bu çocukların lisan öğrenmelerinin de çok kolaylaştığını belirtti.

1 SORU 1 CEVAP

Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?

■ Küçük yaşta kitapçı ve fuarlara götürüp, yaşına uygun kitapları seçmesine izin verin.

■ Çocuğun kitaba her an ulaşabilmesi için çocuk odası veya evde kitaplık olmasına özen gösterin.

■Çocuklarınızın bilmediği her soruyu cevaplamak yerine, onları araştırmaya teşvik edin.

■ Okuduğu kitaplarla ilgili çocuğunuzla sohbet ederek, öğrendiklerini size anlatmasını isteyin.

■Özel günlerde arkadaşlarına kitap hediye etme ve kendisine kitap almaya özendirin.

■ Kelime bulmaca gibi oyunlar oynayarak, metinde kelime arama yarışmaları yapın.