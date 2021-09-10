Danıştay kararıyla Atatürk öğretilecek!

Danıştay, ilk ve orta dereceli okullarda Atatürk İlke ve İnkılapları eksiksiz öğretilip, öğrencilere Atatürk milliyetçiliği aşılanıp, milli bayramlar ve yerel kurtuluş günleri kutlanması kararı verdi

Sultan UÇAR

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Eğitim İş Sendikası'nın 4 yıl önce Danıştay'a açtığı davada son sözü Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu geçen hafta söyledi. Yüksek mahkeme, MEB'in okullarda milli bayramları kutlamama veya Atatürk milliyetçiliğini anlatmamak için yönetmelik değişikliği yapma hakkı olmadığına hükmetti. 1739 sayılı MEB Temel Kanunu hatırlatılarak, Türk Milleti'nin tüm fertlerinin Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.

DANIŞTAY ONAYLADI

Davacılardan, Eğitim İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü şunları söyledi: “Türkiye için hayati öneme sahip ulusal ve milli değerleri bayramlarımızın kutlanmasına yer verilmiyordu. Buna rağmen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kut'ül Amare Zaferi, Kutlu Doğum gibi yeni etkinlik günleri, belirli gün ve haftalar çizelgesine eklendi. ‘Gönüllüler' ifadesi de yönetmeliğe eklenerek, dini dernek, vakıf, tarikat, cemaatlerin okullarda etkinlik yapması için zemin yaratıldı.”

EĞİTİM İŞ KAZANDI

“Sistematik olarak mevzuattan ve okullardan Ulu Önder Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine dair her türlü izin silinmesi çabalarına, sessiz kalmayıp, dava açtık. Danıştay, bizi haklı buldu. Milli bayramlara sahip çıkıp, okullarda laik eğitimin gericileştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Atatürk devrimleri ışığında laik, çağdaş eğitimi daima savunacağız.”

‘Cumhuriyet üzerinde bir güç olmadığı ispatlandı'

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarını, yeni nesillere aktarmak tüm eğitimcilerin sorumluluğudur. Yasal bir gereklilik olmanın da ötesinde Cumhuriyet aydınlanması için bu şart. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 4 yıl süren dava sonunda aldığı kararla hiçbir güç, siyasi parti veya yapının, Yüce Türk ulusunun üzerinde olamayacağına hükmetti” dedi.