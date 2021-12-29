Denizli’de 2 bin 300 öğretmen halay çekerek iş bıraktı

Denizli’de Eğitim İş üyesi öğretmenler bir günlük iş bıraktı. Öğretmenler Delikliçınar Meydanı’nda halay çekerek eylem yaptı. Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan “Yüzde 100 zam istiyoruz” dedi.

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Eğitim İş üyesi öğretmenler Denizli'de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Kent genelinde 300 eğitim kurumunda görevli yaklaşık 2 bin 300 öğretmenin iş bıraktığı öğrenildi. Sendika üyelerinin bir kısmı Delikliçınar Meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı.

YÜZDE 100 ZAM İSTEDİLER

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan meydanda yaptığı konuşmada öğretmen maaşlarına yüzde 100 zam istediklerini belirtti. Aydoğan, “Kablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söylüyor. Açlık sınırı 4 bin 652 liraya yükseldi. Tüketilmesi zorunlu gıdalara yüzde 100 zam geldi. İnsana yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşına yüzde 100 zam istiyoruz” diye konuştu.

MESLEK ONURUMUZ SALDIRI ALTINDA

Aydoğan öğretmenlerin sistematik saldırılar altında olduğunu ifade ederek, “Hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için adaletli çalışma şartları istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz” dedi.