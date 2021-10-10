Denizli’de karantinalı sınıf sayısı hızla yükseliyor

Corona vaka sayılarının en fazla arttığı 10 il arasında yer alan Denizli'de karantina altındaki sınıf sayısı 204'e çıktı. Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan kent merkezinde hastalığın tespit edilmediği okul sayısını 24 olarak açıkladı.

Selami AYDIN

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en fazla artan 10 il arasında gösterdiği Denizli'de hasta sayısı 100 binde 158,71'e yükseldi. Kentte özellikle corona nedeniyle karantinaya alınan sınıf sayısı hızla arttı. Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan şehir merkezinde toplam 170 ilkokul, ortaokul ve lise bulunduğunu belirterek; “Tespitlerimize göre hiç vaka duymadığımız okul sayısı sadece 24” diye konuştu.

204 SINIF KARANTİNADA

Sahadan topladıkları verilere göre şehir merkezinde 204 sınıfın karantina altında olduğunu belirten Aydoğan, “Bu süreçte en fazla ihtiyaç duyduğumuz konu temizlik. İŞKUR üzerinden sağlanan sınırlı çalışanlara rağmen okulların personel sorunu sürüyor. Temizlik ve hijyen sorunu hala çözülemedi. Takibimizi sürdürüyoruz. Kadrolu çalışanlar olmadığı sürece bu sorun kalıcı çözülemez. Bakanlık somut adımlar atmalı. Okulları açtık demekle sorun çözülmez” ifadelerini kullandı.