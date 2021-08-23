Denklik mağdurları YÖK’ü şikayet yağmuruna tuttu

YÖK'ün yurt dışında hukuk alanında yüksek öğrenim gören adaylara denklik belgesi verilmesi için gerçekleştirdiği STS sınavına giren 467 kişiden hiçbirinin barajı geçememesi şüphe uyandırdı.

Mert ÖZ

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yurt dışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği uyarınca yaptığı hukuk alanında Seviye Tespit Sınavı (STS) geçtiğimiz yıllarda her sene Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşirken, bu sene Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapıldı.

467 kişinin girdiği sınavdan 40 puan üzeri not alarak barajı geçebilen öğrencinin olmadığı iddia edildi. Bu durumdan şüphelenen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'ne yazılı talepte bulunarak, başarılı aday sayısının iletilmesini istedi. Hacettepe Üniversitesi ise sadece aday sayısının 467 olduğunu belirterek, sınav sonuçları hakkında bilgi vermedi ve YÖK'e işaret etti.

“HİÇBİR ARKADAŞIMIZ BARAJI GEÇEMEDİ”

Onlarca kişinin YÖK'e bu konuda şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Yapılan şikayetlerde, “Hukuk STS Alan sınavının uygulaması, sınavda müfredat dışına çıkılması, hiç alışık olmadığımız soru kalıplarını kullanması, 150 dakika olan sınav süresini dahi yetiştirememiş bulunmaktayız. Sınava giren hiçbir arkadaşımızın 40 puan ve üzeri puan alamaması yaklaşık 500 kişinin tamamının bu sınavdan başarısız olması, sınavın değerlendirme usul ve esaslarının eşitlik ve hakkaniyet mefhumlarına tezatlık oluşturması demektir. Acil ve ivedi olarak hakkımızdaki mağduriyet ve hak kayıplarımızın giderilmesini talep etmekteyiz” denildi.

“ŞEFFAF DEĞİL”

Ayrıca sınavın sonuç sayfasında doğru-yanlış-net sayılarının görülmemesi nedeniyle sınavın şeffaf olmadığına vurgu yapılarak, bu durumun şüphe uyandırdığına dikkat çekildi. Tıp ve diş hekimliği mezunlarına STS sınavlarında geçer not barajı 35 iken Hukuk Alan STS sınavında bu barajın 40 olması da ayrıca eleştiri konusu oldu.

“HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARINDAN BİLE ZOR BİR SINAVDI”

Şikayetlerde sınavın zorluğuna da dikkat çekilerek, “Temel hukuk bilgisinin kapsamının doğru tespit edilmesi ve bu kapsamda sorular sorulması gerekirken, bu yapılmamıştır. Sınavda mahkemelerde yargıçların 8-10 yılda çözemediği ‘denkleştirme davası' bize sorulmuş ve bir buçuk dakikada buna cevap vermemiz istenilmiştir. Sınav hakimlik ve savcılık sınavlarından bile zor bir sınavdı” ifadeleri kullanıldı.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İTİRAZLARA YANIT VERDİ

Sınava yapılan itirazlara yönelik Hacettepe Üniversitesince verilen cevapta, soruların Seviye Tespit Sınavı Klavuzu doğrultusunda hazırlandığı, değişik branşlardan soru hazırlayan akademisyenlerin hazırlamış oldukları sorulara, akademik özgürlük gereğince müdahale edilmesinin etik olarak mümkün olmadığı, soruyu hazırlayan öğretim üyesinin takdirinde olduğu, bu nedenle yapılan itirazlarla ilgili hiçbir işlem yapılamayacağı belirtildi. Bunun için, “Eğer STS sınavının bir standardı olmuş olsaydı böyle bir durum olmazdı” yorumları yapıldı.

SINAVIN İPTALİNİ İSTEDİLER

Bu doğrultuda birçok kişi, Hukuk Alan STS sınavının iptal edilmesini, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin revize edilmesini, baraj notunun 35'e düşürülmesini, diğer bilim dallarında senede 2 ya da 3 defa yapılan seviye tespit sınavının hukuk alanı mezunları için de aynı şekilde yapılması talep etti.

CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK 150 TL

Hukuk alanı STS sınavına giriş ücretinin 400 TL olduğu öğrenilirken, YÖK'ün cevap anahtarlarını göstermek için 150 TL ücret talep ettiği belirtildi.