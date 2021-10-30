DGS ek tercih kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. DGS ek tercih sonuçları ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından kayıt işlemlerine geçildi.
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 – 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM’nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.