DGS ek tercih sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı
DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta tercihleri alınan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuc.osym.gov.tr sayfasından TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek. DGS ek tercih sonuçları ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS ek tercih sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Aygün paylaşımı şu şekilde; ” Değerli DGS adaylarımız, 15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim.”
DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 – 03 Kasım 2021 saat 23.59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.