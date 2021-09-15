DGS kayıtları ne zaman? DGS e kayıt nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklanmasıyla öğrencilerin, DGS kayıtları için hazırlıkları başladı. DGS kayıtları üniversitelerde 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. DGS e kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, 17-22 Eylül 2021 tarihine kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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DGS tercihlerinin açıklanmasıyla DGS kayıt işlemleri için araştırmalar başladı. DGS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI

DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

103 BİN KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

DGS ardından 209 bin 606 kişi tercih gerçekleştirdi. 108 bin 666 kişilik kontenjana 103 bin 297 kişi yerlştirildi. 5 bin 369 kişilik kontenjan ise boş kaldı.

ÖSYM TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz.