DİB MBSTS başvurusu için son gün: DİB MBSTS sınav ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na başvuracak olanlar başvuru işlemlerini bugün içerisinde tamamlaması gerekiyor. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte DİB-MBSTS başvurusunun 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı.

DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU

DİB MBSTS BAŞVURU EKRANI

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

DİB MBSTS BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.