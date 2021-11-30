‘Diyarbakır Eğitim Sen üyesi 21 öğretmen hukuksuz şekilde meslekten ihraç edildi’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyarbakır 21 Eğitim Sen üyesi öğretmenin ‘hukuksuz’ bir şekilde meslekten ihraç ettiğini söyledi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ve TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın 24 Eğitim Sen üyesi öğretmen hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdiğini ancak hiçbir somut gerekçe olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari soruşturma başlatarak 21 Eğitim Sen üyesi öğretmeni meslekten ihraç ettiğini açıkladı ve tepki gösterdi.

“BİR TÜRLÜ SUSTURAMIYOR…”

“AKP iktidarı kendisine muhalif sendikalara baskı uygulamaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Kaya, “Bu sendikaların başında da Eğitim Sen geliyor. Yıllardır yöneticilerini, üyelerini tutukluyor; gece yarısı evlerini basıp arama yapıyor, gözaltına alıyor. Yetmedi meslekten ihraç ediyor. Ama bir türlü susturamıyor… Susturamadıkça daha da hırçınlaşarak saldırının dozunu arttırıyor. Eğitim Sen'i susturmaya çalışan çok iktidarlar oldu… Susturamadılar! Tarihin tozlu raflarında yerlerini aldılar” şeklinde konuştu.

“SAVCILIK ‘KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA' KARAR VERDİ”

Kaya, yaşanan süreci şöyle anlattı:

* Özellikle de Diyarbakır ve çevre illerde Eğitim Sen yöneticileri ile üyelerine uygulanan hukuk dışı uygulamalar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

* 6 Kasım 2020'de Eğitim Sen Diyarbakır Şube yönetici ve üyesi 29 kişinin evleri basılarak arama yapılmış, hukuksuz şekilde gözaltına alınmıştır. Tutuklanan bir üye ise çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmiştir.

* Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, başlattığı soruşturma sonucunda ‘kovuşturmaya yer olmadığına' karar vermiştir. Yapılan uygulamaların hukuk dışı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

“21 ÖĞRETMEN İHRAÇ EDİLDİ”

* Ancak savcılığın kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sen üyesi 24 kişi hakkında hiçbir somut gerekçe olmamasına rağmen idari soruşturma başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de soruşturma boyunca öğretmenlerimize onur kırıcı tavır içinde olmuştur.

* Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı dosya üzerinden, Eğitim Sen üyelerinin ihracı talebi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi kapsamında MEB bünyesinde kurulan Komisyon'a gönderilmiş ve 3 Kasım 2021'de sözlü savunmaları alınmıştır.

* 29 Kasım 2021 Pazartesi günü ise Diyarbakır için, eğitimciler için, öğrenciler için kara bir gün oldu. 21 Eğitim Sen üyesi öğretmenin ekmeği, aşı, özgürlüğü ve mesleği elinden alınarak meslekten ihraç edildi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KENDİNİ YARGININ ÜSTÜNDE GÖRÜYOR”

* Eğitim Sen'in örgütlü mücadelesine karşı başlatılan hukuk dışı uygulamalar; yüksek yargı kararlarına, AİHM kararlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Eğitim Sen'in yaptığı mücadele sendikal mücadeledir.

* Basın açıklaması yapmak, mitinglere katılmak, sosyal medya hesaplarından sendikal etkinlik paylaşmak suç değildir. Milli Eğitim Bakanlığı kendini yargının üstünde görerek, Eğitim Sen üyelerini hedef almıştır. Suç işlemiştir!

“ER YA DA GEÇ YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULACAK”

* Hukuku Diyarbakır'da ayrı, Ankara'da ayrı, İstanbul'da ayrı, Yozgat'ta ayrı, Bolu'da ayrı uygulayarak bu ülkeye barışı getiremezsiniz.

* Toplumun bir kesimini ötekileştirerek, düşmanlaştırarak oy devşirmenize izin vermeyeceğiz.

* Bu uygulamaları yapanlardan er ya da geç, yargı önünde hesap sorulacaktır. Öğretmenlerimiz görevlerine mutlaka dönecektir.