Doğu’da eğitimin kod adı: Dilan Abla!

Prof. Dr. Türkan Saylan' ın 32 yıl önce kurduğu ÇYDD, 40 bin çocuğun hayatını değiştirdi

Ardahan-Göle'de inşaat ustası Selim ve ev kadını Hava Karakulak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Dilan Can Karakulak (22), başarısıyla gurur verdi. Ailesi zor geçiniyordu. İlkokuldan sonra okula gidemeyecekti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bursu hayatını değiştirdi. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü üniversite sınavında ilk bine girerek kazandı. Başarısıyla kız çocuklarına umut olan Dilan Can Karakulak diploma sevincini SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

ÖĞRETMEN ETKİSİ

“İlkokul 4. sınıftaydım. Babam, evi geçindirmek için çok zorlanıyordu. Okul Müdürümüz Canip Atalay, bize ÇYDD'nin burs verdiğini söyleyince başvurdum. ÇYDD bana ortaokuldan itibaren burs verdi. Erzincan Fen Lisesi'ni kazandım. Yatılı okurken de bursum sürdü. Üniversite sınavında ilk bine girdim. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Vehbi Koç Vakfı da üniversitede burs verdi.”

“14'ÜNDE EVLENİRDİM”

“Dilan okumasaydı, Ardahan'daki bir çok kız çocuğu gibi 14-15 yaşlarında evlendirilir, 3-5 çocuk doğururdu. Fen lisesi, üniversite kazanamaz, başka şehire gidemezdi. Lisedeyken çok sayıda arkadaşım evlenmişti. Doğu'da normal karşılıyorlar. ‘Kız çocuğu okumaz. Tek başına bir yere giderse, başına iş gelir ve lekelenir' diye bakılır.”

“ASLA OKUYAMAZDIM”

“Doğu ve Güneydoğu'da bu halen yaşanıyor. Aile çocuğunu okutmak istese bile yoksulluktan veya baskıdan okutmuyorlar. Başarımı annem-babam ve bu yıl Ege Tıp'ı bitiren ağabeyim Orhan Karakulak'ın, ‘Dilan okuyacak' ısrarı ile ÇYDD bursuna borçluyum. Çocuk yaşta elimden sımsıkı tutmasalar, asla okuyamazdım.”

‘DELİ DOKTORU' DİYE GÜLMÜŞLER

Ardahan'da üniversite sınavında derece yapan halen ilk ve tek kişi olan Dilan şöyle dedi: “Ardahan'da eğer tıp okuyorsanız size değer verirler. İlk bine girmiştim. Tıp da okuyabilirdim. Hayallerinin peşinden gidip psikoloji yazdım. ‘Dilan deli doktoru oldu' diye güldüler. Sonra gelin-kaynana birbirini şikayete gelip, ‘Derdimize bir çare bul' diye yardım da istediler. Ardahan'da artık ‘Dilan ablanız gibi okuyun' diye çocuklara rol model gösteriliyorum. Çok mutluyum.”