“Düştük ama ‘cüzi’ düştük!..”

Türkiye’deki üniversitelerin durumunu dünya verileriyle de kıyaslayarak raporlayan YÖK, “Covid-19 salgını etkisiyle ‘cüzi’ düşüşler olsa da” diyerek yükseköğretimde gerilemeyi kabul etti.

Sultan UÇAR

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Türkiye'deki üniversitelerin dünyada gerilediği artık YÖK raporlarına da girdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 193 üniversiteyi “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma” ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” gibi 4 başlık ve 45 göstergeyle inceledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” ile 2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldı.

BAHANELERİ SALGIN!

Başkan Özvar, “2020'de bazı gösterge verilerinde Covid-19 salgınının etkisiyle ‘cüzi düşüşler' olsa da, genel olarak yükseliş olduğu görülmektedir. Salgında yaklaşık 1.5 yıl üniversitelerde ara verilen yüz yüze eğitime, programların büyük bölümünde başlanmasıyla 2021 verilerinde önemli artışlar öngörülüyor” dedi. Times Higher Education'ın (THE) sıralamasına da yer verilen raporda; Türkiye'nin gerilemesinde temel sebep araştırma bütçe düşüklüğü görülüyor.

ARAŞTIRMA PARASI YOK

THE 2019 Asya Sıralaması'nda 351-401 aralığında olan Ankara Üniversitesi, 2020'de ilk 401'e giremedi. Üniversitenin 2019'da yüzde 10.8 olan Ar-Ge bütçesi 2020'de yüzde 5.8'e inmiş. Yine, 2019'da dünyada ilk 500'e, 201-251 aralığında giren İstanbul Üniversitesi'nin de Ar-Ge payı bir önceki yıla göre yüzde 11.26' dan 2020'de yüzde 11.06'ya gerilemiş. Boğaziçi, ODTÜ gibi köklü üniversiteler de arka sıralara düştü.

ÇANKAYA BAŞARDI

Times Higher Education (THE) sıralamasında Türkiye'den sadece Çankaya Üniversitesi, 401-500 aralığında yer alarak, dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı.

YILDA 5 BİN 1 LİRAYA ÜNİVERSİTE Mİ OLUR?

Türkiye'de üniversitelerin öğrenciye yaptığı yıllık harcamaları YÖK raporladı. Öğrenci başına yıllık 5 bin 1 lira ayırabilen Iğdır Üniversitesi, 193 üniversite içinde sonuncu oldu.

KOÇ BİRİNCİ

Koç Üniversitesi öğrenci başına yıllık 97 bin 555 lira harcamayla Türkiye'de öğrencisine en çok para harcayan üniversite olurken, onu yılda 87 bin 284 lira harcayan Sabancı Üniversitesi ve 47 bin 865 lira harcayan Bilkent Üniversitesi izledi.

ABD İLK 10'DA

Öğrenci başına yıllık 21 bin 470 dolar (286 bin lira) harcamayla Lüksemburg ise dünyada eğitime en çok para ayıran ülke oldu. 16 bin 986 dolar (226 bin 436 lira) ile Amerika ikinci oldu. Dünyada en iyi üniversiteler 2022 sıralamasında ilk 10 üniversiteden 8'i Amerika'da yer alıyor.

KAYYUM REKTORLER BOGAZİÇİ'Nİ GERİLETTİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası ölçümlerde geriye gidişi/durdurulamıyor.

Görevden alınan kayyum rektör Prof. Dr. Melih Bulu, “Boğaziçi'ni 4 yılda ilk 100'e sokacağım” dese de 6. ay dolmadan koltuğu Prof. Dr. Naci İnci'ye bırakmıştı. THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması da üniversitedeki geri gidişi gözler önüne serdi. THE 2019'da dünyadaki üniversiteler içinde ilk binde 501-600 aralığında olan Boğaziçi, 2020'de 601-800 sırasına geriledi.

ATIFLAR DÜŞTÜ

Türkiye'deki üniversiteler içinde yine THE sıralamasında daha önce 3'üncü olan Boğaziçi, 2020'de 3 basamak gerileyerek, 6'ncı oldu. 2019'da en yüksek yüzde 10'luk dilime giren 670 yayınına atıf yapılan üniversitenin atıf sayısı da 2020'de 621'e düştü. Boğaziçi Üniversitesi sadece 1 yıl önce dünyadaki en iyi global üniversiteler sıralamasında ilk 200'de 197'nciydi.