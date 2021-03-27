Eğitim-Sen, Nakşi vakfın MEB’le işbirliğinin iptali için dava açtı

Nakşibendi tarikatı İskenderpaşa cemaatine yakın Server Yaşam Vakfı, bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliğine gitti.
Eğitim-Sen, Nakşi Server Yaşam Vakfı'nın okullarda faaliyet yürütmesine karşı dava açtı.
Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle:
MİLYONLARCA ÖĞRENCİ KATILIYOR
9 yıldır gerçekleştirilen yarışmada, vakfın önceki yıllarda belirlediği konu başlıkları arasında “Büyük İslam ilmihali”, “Hadis”, “Kuran ve sünnet bütünlüğü” ve “Güzel ahlak” gibi konular yer aldı. Yarışmalara 8 yılda, 81 il 922 ilçeden toplam 3 milyon 354 bin 224 kişi katıldı.
“SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ”
2018'de düzenlenen yarışmada kaynak olarak Nakşibendi Şeyhi Mahmud Esad Coşan'ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” adlı kitabı; 2020'de ise “Edeb Mektebi” ve “İletişim, Nezaket ve Adap” adlı kitaplar belirlenmişti.
ÖNERİLEN VAKIF KİTAPLARI
Yarışmanın bu yıl teması ise “Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendi. ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek yarışmada yarışmaya özel olarak hazırlanan, ağırlıklı olarak dini kitaplar basan “Server Yayınları” tarafından yayımlanan ve 15 liraya satılan kitaplardan sorumlu olacak.
PARA, LAPTOP, CEP TELEFONU ÖDÜLÜ
Yarışmada öğrencileri özendirmek için çeşitli hediyeler de veriliyor. Önceki yıllarda altın dağıtılan yarışmada bu yılın ödülleri arasında laptop, elektrikli kaykay, cep telefonu, akıllı saat, bisiklet, bluetooth kulaklık vb. ödüller bulunuyor. Yarışma danışmanlarına da 5 bin liraya kadar para dağıtılacak.
YETİŞKİNLERE DE İLK KEZ YARIŞMA
Her yıl giderek daha yaygın hale gelen organizasyon kapsamında bu yıl ve bundan sonraki yıllarda yetişkinlere yönelik olarak tamamen farklı bir konseptte bir yarışma yapılacağı da duyuruldu.