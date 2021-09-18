Eğitim-Sen: Önlemler yetersiz

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, kentte devlet ve özel okul olmak üzere toplam 15 okulda salgın nedeniyle sınıf karantinası uygulandığını açıkladı. "Önlemler yetersiz" diyen Alkan, gerekirse ikili eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 15 okulda covid-19 nedeniyle sınıfların karantinaya alındığını açıklayan, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan okullarda salgın kapsamında alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

TEMEL SORUN: HAVALANDIRMA VE UZUN SÜREN DERSLER

Okullardaki vakalarının arttığına dikkat çeken Alkan, “Kağıt üzerinde önlemler, ateş ölçümü, semptom sorgulaması ile bu süreç yürümüyor” dedi.

Her sabah birkaç okuldan, covid-19 sebebiyle sınıfların karantinaya alındığına dair haberlerin geldiğini belirten Alkan, okulları açık tutmak temel hedef ise acil bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taleplerinin hayata geçirilmesi halinde okulları açık tutabileceklerini belirten Alkan, taleplerini şu şekilde sıraladı:

* En temel sorun havalandırma ve uzun süren derslerdir.

* Servisler çok kalabalık ortalamanın üzerinde öğrenci araçlarda bulunmakta.

* Okullara giriş ve çıkışlarda denetim sorun.

* Özel kurslar denetimsiz.

* Müfredat sadeleştirilmelidir.

* 30 dakika ders süresi, okul öncesinde 40 dakika ve 10 dakika teneffüs olmalı.

* Ödenek, yardımcı hizmetli ihtiyaçları karşılanmalı.

* Gerekirse ikili eğitime geçilmeli ve bunun içinde yeterli öğretmen ataması yapılması gerekmektedir.