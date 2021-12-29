Eğitimciler iş bıraktı sınıflar boş kaldı

Yoksulluk ve sefalet düzeyindeki ücretlerle yaşamak zorunda kaldıklarını belirten eğitim emekçileri, bugün iş bıraktı. Bursa'da çok sayıda eğitimci Şehreküstü meydanına indi. Sınıflar boş kaldı. Grev seslerinin yükseldiği meydanda eğitimciler, "İnsanca yaşamak istiyoruz Maaşımıza yüzde 100 zam istiyoruz" diye haykırdı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da, ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını isteyen eğitim emekçileri bugün iş bırakarak meydana indi. Çok sayıda okulda ise sınıflar boş kaldı.

“AKP EKONOMİK KRİZİ EMEKÇİLERİN SIRTINA YIKTI”

Şehreküstü Meydanı’nda açıklama yapan Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Yeliz Toy, “AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir” dedi.

“İKTİDARA ÖNLEMLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Türk Lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmaların emekçilerin belini iyice büktüğünü ifade eden Toy, şunları söyledi;

“Bu karanlık ekonomik tablo karşısında, aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. ‘Zam, Kriz, Yoksulluk; Tükeniyoruz!’ diyerek peş peşe yapılan zamları, yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp, siyasi iktidarı önlemler almaya çağırıyoruz.

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale gelmişken, AKP iktidarı sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır.

20 yıl içerisinde üretmeden tüketen, birçok mal ve hizmeti dışarıdan almak zorunda olan bir ülke yaratmıştır. Ülkedeki işsizlik oranı ise tavan yapmış, işsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır.”

“İKTİDARIN ASGARÎ ÜCRET ZAMMI BOŞA ÇIKTI”

Toy, “İktidarın asgari ücrete yaptığı zam da boş çıkmıştır. Marketlerdeki fiyatlar, yeni vergi zamlarıyla birlikte asgari ücretin zamlı hali bile geçen sene aynı ayda sahip olduğu alım gücünden çok aşağıda kalmış, zam şimdiden erimiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla, dolarla anlatma safhasını çoktan geçtik: Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3.700 yumurta alabilmektedir” dedi.

“HAKLARIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ”

Tablonun daha da ağırlaştığına işaret eden Toy, sözlerini şöyle tamamladı;

“TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söyleyedursun, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in Aralık ayı araştırmasına göre; dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13 bin 598 liraya, açlık sınırı ise 4 bin 652 liraya yükselmiştir.

1 yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerine yüzde 100'ü aşan oranlarda zam gelmiştir. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 6 lira artmıştır.

Bugün burada bulunan ve iş bırakma eylemimize destek olan tüm eğitim emekçilerini de selamlıyoruz. Mücadelemizi tüm haklarımızı elde edene kadar, eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz, haklarımızı söke söke alacağız!”

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