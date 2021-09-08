Erdoğan açıkladı! 15 bin öğretmen daha atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu.

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Öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir karar daha alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.