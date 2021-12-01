Erdoğan, “Öğretmenler arasında fark kalmayacak” dedi ama tarih vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz” dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde sık sık dile getirdiği, “Öğretmenin vekili, sözleşmelisi olmaz, öğretmen öğretmendir. Öğretmenlerin hepsini kadrolu yapacağız” çıkışının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası açılışında “Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600’e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz” dedi.

TARİH VERMEDİ

Erdoğan şöyle devam etti:

“Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.

Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok yakında TBMM'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Erdoğan konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır.

10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanlıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız.

Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum.