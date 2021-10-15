Erkek erkeğe yükseköğretim

Türkiye’de son 15 yılda kurulan 132 bin 337 öğrencili 15 üniversiteden 5’inde tek bir kadın profesör bile yokken 5’inde sadece bir ve 5’inde de 2 kadın profesör var.

Sultan UÇAR

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YÖK 2020-2021 verilerini inceleyen Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer “203 yükseköğretim kurumundan 129'u devlet üniversitesinde olup, son 15 yılda kurulan 15 devlet üniversitesinde toplam 15 kadın profesör var. Bu 15 üniversitede kadın profesör sayısının tam 17 katı 257 erkek profesör görev yapıyor” dedi. Dinçer şunları söyledi:

132 BİN ÖĞRENCİ VAR

“Tek kadın profesörü olmayan 5 üniversitede 37 bin 775, bir kadın profesör olan 5 üniversitede 59 bin 887 ve 2 kadın profesör olan 5 üniversitede 34 bin 685 öğrenci var. 15 devlet üniversitesinde 132 bin 337 öğrenci okurken bir kadın profesöre 8 bin 822 öğrenci, erkek profesöre ise 515 öğrenci düşüyor. Kadın profesörlerin görev almadığı üniversiteler sorgulanıp, nedeni belirlenmeli.”

5 üniversitede tek kadın profesör yok

■ Iğdır Üniversitesi: 30 erkek profesör ve 9 bin 950 öğrenci.

■ Hakkari Üniversitesi: 7 erkek profesör ve 2 bin 701 öğrenci.

■ Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 25 erkek profesör ve 9 bin 362 öğrenci.

■ Bingöl Üniversitesi: 46 erkek profesör ve 15 bin 650 öğrenci.

■ Sivas Bilim ve Teknoloji: 5 erkek profesör ve 102 öğrenci.

KAMPÜSTE TEK BAŞINA

■ Şırnak Üniversitesi: 1 kadın, 15 erkek profesör ve 3 bin 972 öğrenci.

■ Bayburt Üniversitesi: 1 kadın, 11 erkek profesör ve 13 bin 328 öğrenci.

■ Samsun Üniversitesi: 1 kadın, 17 erkek profesör ve 3 bin 735 öğrenci.

■ Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji: 1 kadın 1 erkek profesör, 796 öğrenci.

■ Ankara Bilim Üniversitesi: 1 kadın, 5 erkek profesör, 393 öğrenci.

NOT DEFTERİ

■ Türkiye'de halen eğitime açık olan 5 bin 574 köy okulu ve 271 bin 196 öğrenci var.

■ Köyden kente ilkokul ve ortaöğretimde 1 milyon 267 bin 330 öğrenci taşınıyor.

■ Servisle kente taşınan öğrenci sayısı köydeki okulda okuyan öğrencilerin 4.6 katı.

Kadınlar 3 üniversitede öne geçti

129 devlet üniversitesinden MSÜ Güzel Sanatlar ve İzmir Demokrasi Üniversitesi ile 74 vakıf üniversitesinden yalnızca TED Üniversitesi'nde kadın profesör sayısı erkekleri geçti.