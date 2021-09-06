Eski Bakan Ziya Selçuk’tan gece yarısı yüz yüze eğitim mesajı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, bugün başlıyor. Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimle ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da gece yarısı bir açıklama geldi.

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Uzun süre sonra öğrenciler yüz yüze eğitimle okula “merhaba” diyecek. Corona virüsü tedbirleri kapsamında yeniden başlayacak olan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi.

“EĞİTİM ŞEN OLSUN…”

Sosyal medya hesabından gece saatlerinde bir mesaj paylaşan Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün yeni eğitim öğretim yılına ‘merhaba’ diyen tüm evlatlara, ailelere ve meslektaşlarıma her günü ilk günün neşesi, iyimserliği ve enerjisiyle karşılayacak ferah ve aydınlık günler diliyorum. Eğitim şen olsun…”

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız” derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı.

Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek.

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