Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi.

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Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören yarın saat 13.30’da Marmara Üniversitesi’nde düzenlenecek. Törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Oğuz için ikinci tören ise 21 Ekim Perşembe günü Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde saat 11.00’da düzenlenecek. Oğuz dana sonra Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’na defnedilecek.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR?

1924 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu, Paris Sorbone Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nda iktisat ve maliye dersleri verdi. 1951-1955 arasında Afganistan Kabil Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1958 yılında Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurdu.

1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM’ye girdi, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.12 Mart 1971 Muhtırası’yla bakanlığı sona erdi. 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1982 yılında İİTİ Akademisi Marmara Üniversitesi’ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi’ne dönüştü. Marmara Üniversitesi’nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak kendisine verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi’nden emekli oldu, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde bulundu.