Eskiden çöpe atılıyordu şimdi kilosundan 6-7 bin lira gelir elde ediliyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arıların en kıymetli ürünlerinden propolisi bölgeye tanıtmayı başardı. Bir zamanlar üreticilerin çöpe attığı ürünün kilosundan artık 6-7 bin lira gelir sağlanıyor.

Yığılca ilçesinde bulunan Hoşafoğlu bölgesinde, doğanın içine kurulan ve adeta üs haline gelen merkezden arıcılık sektörüne yön verilirken, bölge halkının da yüksek miktarda gelir elde etmesine de katkı sağlanıyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar ve arı ürünleri hakkında bilgi veren DAGEM Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu, “Araştırma merkezimizde bulunan uygulama kovanlarımızda daha çok arı ürünleri ve arıcılık sektörünün sorunlarına yönelik projeler yürütüyoruz. Temel hedefimiz burada araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bölgeye ve ülke arıcılığına katkı sağlayacak projeler yürütmektir” dedi.

“ÇÖPE GİDEN ÜRÜNÜN KİLOSUNDAN 6-7 BİN TL GELİR”

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin haz verici faaliyetler olduğunu ancak araştırma sonuçları ile bölge halkına dokunmanın, yani bilginin katma değere dönüşmesinin daha fazla mutluluk verici olduğunu dile getiren Kekeçoğlu, “Örneğin Propolis Düzce'de hiç bilinmiyorken, biz DAGEM olarak propolisi bölgeye tanıttık ve bölge yatırımcısının ürüne yatırım yapmasını sağladık. Daha düne kadar değersiz bir şey olarak görülüp çöpe atılan ürün, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştü. Kilogramı ham olarak 300-400 TL'ye zor satılan ürünün kilogramından şu anda 6-7 bin lira gelir elde edebilir duruma gelindi. Bu bölge için çok önemli bir katma değer; Propolisin özellikle pandemi döneminde çok popüler olması bu katma değeri ikiye katladı” diye konuştu.

CORONAYA İYİ GELİYOR MU?

Son günlerde en çok yöneltilen sorunun ‘Propolis korona virüse iyi geliyor mu?' olduğunu söyleyen Kekeçoğlu, “Son yapılan bilimsel çalışmalara bakıldığında propolis kullanan hastaların korona virüsü daha kolay atlattığı, propolis kullanımının yararlı ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalarda oksijen terapisine duyulan ihtiyacın azaldığı bildirmiştir. Covid-19 sürecinde, özellikle hastanede geçirdikleri süre içerisinde propolis kullanımı tavsiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ARI ZEHRİ

Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaya başladıklarının müjdesini veren Meral Kekeçoğlu şunları kaydetti:

* Arı zehri de şimdiye kadar arıcıların hiç bilmediği ve üretmediği ürünlerden biriydi. İlk defa DAGEM tarafından yapılan sertifikalı arı zehri üretim kursuyla ülkemizde arı zehri üretim çalışmalarının başlamasına katkı sağladık.

* Ülkemiz koloni sayısı bakımından dünyada ikinci sırada. Dolayısıyla çok büyük bir üretim kapasitesi var. Üretim yapılmamasının nedeni arıcılarımızın ve sektörün arı zehri kavramına uzak olmasıydı.

* Yaptığımız sosyal ve bilimsel faaliyetler ile bu kavramın yerleşmesine büyük katkı sağladık. Anadolu arı zehrini tüm Dünyaya tanıtan ilk bilimsel çalışmaları yaptık.

* Halihazırda yürüttüğümüz ve tamamladığımız projeler de arı zehrinin de sağlık ve kozmetik sektöründe katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesine katkı sağlayacak nitelikte projelerdir.

* Arı ürünü olarak hiç üretilmeyen ve değerlendirilmeyen arı zehri kozmetik ve sağlık sektöründe rağbet gören değerli bir ürüne dönüştü. Düzce Üniversitesi Arıcılık Merkezinin yaptığı bu faaliyetler bölgesel kalkınmaya ivme kazandıran faaliyetler. (İHA)