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Fırtına üniversiteleri de etkiledi! Uzaktan eğitim kararı aldılar

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lodos nedeniyle yarın derslerin çevrimiçi yapılmasına, yarınki sınavların ise ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Yayınlanma: 21:44 - 29 Kasım 2021 Güncellenme:
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Fırtına üniversiteleri de etkiledi! Uzaktan eğitim kararı aldılar

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu, “İstanbul'da devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım'da (yarın) derslerin çevrimiçi yapılmasına, yarınki sınavların ise ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Tedbiri elden bırakmayalım. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım” açıklamasında bulundu.

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