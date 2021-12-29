‘Geçinemiyoruz’ diyen öğretmenler iş bıraktı

“Artık Geçinemiyoruz” diyerek bir günlük okullarda derse girmeyen Eğitim-İş’e bağlı öğretmenler meydanlardan ses yükselterek hükümete seslendi

İlker KILIÇASLAN

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Toplumun her alanında hissedilen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı sebebiyle ‘Artık Geçinemiyoruz' diyen öğretmenler bir günlük iş bırakarak okullarda derse girmedi.

Manisa'da bir gün boyunca derse girmeyerek iş bırakan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Eğitim-İş Manisa Şubesi’ne üye öğretmenler, meydanlara çıkarak eylem yaptı.

Manisa Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Maşımıza Yüzde 100 Zam İstiyoruz' yazılı pankart ile eylem yapan öğretmenler hükümete seslendi.

“DÜNYA SEFALET ENDEKSİNDE 21.'NCİ SIRADAYIZ”

Eylemde konuşma yapan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Zeki Dirlikli, AKP iktidarının ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıktığını, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin had saflara çıktığını belirterek, kamu emekçilerinin sefalete mahkum edildiğini dile getirdi.

Birleşik Kamu-İş'in Aralık ayı araştırmasına göre Türkiye'de yoksulluk sınırının 13 bin 598 TL, açlık sınırının ise 4 bin 652 TL olduğunu belirten Dirlikli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten, eğitim emekçileri de payını en ağır biçimde almıştır.

* Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir.

* Eğitim emekçileri, daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir. Büyük önder Atatürk'ün eğitimi, kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye, daha gencecik bir Cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken, şimdi tepetaklak haldeki ekonomisiyle, Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke içinde 21. sırada yer almıştır. Bir günlük iş bırakarak, bizi sefalete sürükleyen iktidara uyarı niteliğinde bir ders vermek istedik.

“ÖĞRETMENLİĞE PRANGA VURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Açıklamasında öğretmenlerin ekonomik krizin yanında, keyfi disiplin uygulamaları, mobing, siyasi kadrolaşma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Dirlikli konuşmasına şöyle devam etti:

* Bunlar yetmemiş gibi iş güvencemizi ortadan kaldıracak, öğretmenler odasını bir kez daha bölecek olduğu halde bize müjde gibi sunulmaya çalışan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile karşı karşıyayız.

* Bu böyle gitmez, gidemez. Bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

* Bugün dünyada Başöğretmen unvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulmasına asla izin vermeyeceğiz.

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Eğitim-İş Şube Başkanı Dirlikli açıklamasının son kısmında, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunabilmesi için sendikanın taleplerini dile getirerek şöyle konuştu:

* İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde 100 zam istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz.

* Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz.

* Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesiller için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim istiyoruz.